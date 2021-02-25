Manisa'da tribün ve ring kurulan salonda horoz dövüştüren 34 kişiye para cezası
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Manisa'da tribün ve ring kurulan salonda horoz dövüştüren 34 kişiye para cezası

25.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:48
Manisa'da tribün ve ring kurulan salonda horoz dövüştüren 34 kişiye para cezası

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ring ve tribünlerin bulunduğu salonda horoz dövüştürdüğü belirlenen 34 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 76 bin 24 lira para cezası verildi, salon sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ring ve tribünlerin bulunduğu salonda horoz dövüştürdüğü belirlenen 34 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 76 bin 24 lira para cezası verildi, salon sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'ndeki bir iş yerinde horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Horoz dövüşü için tribün kurulduğu ve ringin bulunduğu salonda yapılan incelemede, numaralı dolaplar içinde bir bölümü yaralı halde 13 horoz tespit edildi.

Bahis ve para miktarlarının yazılı olduğu defterlerin de ele geçirildiği operasyonda, salondaki 34 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 76 bin 24 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi Y.G hakkında "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatılırken hayvanlar ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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