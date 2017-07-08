Manisa'da Trenin Çarptığı Kişi Öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Manisa-Uşak seferini yapan 33003 sefer sayılı yük treni, Turgutlu Tren İstasyonu'na yaklaştığı sırada, tren raylarında yatan Zabıt Teymur'a (32) çarptı.



Kazada sol bacağı kopan Teymur, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zabıt Teymur'un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.