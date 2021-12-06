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Manisa'da trenin çarptığı kişi öldü

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da trenin çarptığı kişi öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, trenin çarptığı 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, trenin çarptığı 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir'den İzmir'e giden yolcu treni, Mustafa Kemal Mahallesi'nde, tren rayları üzerinde yürüyen Cengiz İlban'a çarptı.

Ağır yaralanan 62 yaşındaki İlban, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlban, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

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