Manisa'da trenin çarptığı kişi öldü
Manisa'da, yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Manisa'da, yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı yakınında, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adama, Kemalpaşa istikametine giden yük treni çarptı. Ağır yaralanan kişi, 112 sağlık ekiplerince Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.