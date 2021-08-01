Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, yaşamını yitirdi.
Yunusdere Mahallesi'nde Ali Yumru (73) yönetimindeki traktör, yolda manevra yaparken devrildi.
Traktörün altında kalan Yumru, olay yerinden yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Yumru'nun cenazesi, morga götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram