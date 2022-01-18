Manisa'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, traktöre çarpan sepetli motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, traktöre çarpan sepetli motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İbrahim Pulat'ın (63) kullandığı 45 Z 8876 plakalı sepetli motosiklet, Badınca Mahallesi yolunda, M.Y. (55) idaresindeki 45 KA 1968 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilen Pulat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.