Manisa'da traktör sürücülerine seminer verildi

Manisa'nın Gördes ilçesinde traktör sürücülerine yönelik trafik semineri düzenlendi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde traktör sürücülerine yönelik trafik semineri düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Yakaköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, 45 traktör sürücüsüne trafik kuralları ve tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda bilgiler verdi.

Traktör sürücüleri, seminerde aktarılan hususların çok önemli olduğunu belirterek, kendileri ve taşıdıkları yolcuların güvenliği konusunda daha duyarlı olacaklarını ifade etti.

Etkinliğin sonunda katılımcılara reflektör dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay