Manisa'da traktör, kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı

KIRKAĞAÇ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktör ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Öveçli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç'tan Soma istikametine doğru seyir halinde olan M.B. (68) yönetimindeki 16 HAM 81 plakalı traktör ile yine aynı yönde giden H.B. idaresindeki 45 AIK 456 plakalı açık kasa kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü H.B. hafif yaralanırken, traktör sürücüsü M.B. ve traktörde yolcu olarak bulunan A.B. (63) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa