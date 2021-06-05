Salihli'de devrilen traktör ve römorkundaki 5 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen traktör ve römorkundaki 5 kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen traktör ve römorkundaki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Çavdar Yaylası'nda S.A. yönetimindeki 45 SZ 637 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün römorkunda bulunan A.Y. (14), F.A. (50), F.E. (17), S.V. (45) ve sürücü S.A. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay