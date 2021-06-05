Salihli'de devrilen traktör ve römorkundaki 5 kişi yaralandı
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Salihli'de devrilen traktör ve römorkundaki 5 kişi yaralandı

Salihli'de devrilen traktör ve römorkundaki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen traktör ve römorkundaki 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen traktör ve römorkundaki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Çavdar Yaylası'nda S.A. yönetimindeki 45 SZ 637 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün römorkunda bulunan A.Y. (14), F.A. (50), F.E. (17), S.V. (45) ve sürücü S.A. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Salihli'de devrilen traktör ve römorkundaki 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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