Manisa'da traktör devrildi: 1 yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyar mevkisindeki tarlasını süren Mehmet Ali Çetintaş (49), kullandığı 45 PB 185 plakalı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu aracın altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların ve ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan sürücü Çetintaş, ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çetintaş buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay