Manisa'da traktör devrildi: 1 yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 45 HT 269 plakalı Celil Korukmaz (32) yönetimindeki traktör, Ulacık Mahallesi Kamışlı Mevkisi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Korukmaz'ı Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı. Korukmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.