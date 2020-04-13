Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
13.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:40
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sarıçam Mahallesi'nde tarla süren Ethem Turhan'ın (62) kullandığı 45 FD 160 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Turhan'ın kaybettiğini belirledi.
Turhan'ın cenazesi Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA