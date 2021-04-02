Manisa'da trafolar estetik görünüm kazanıyor
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Manisa'da trafolar estetik görünüm kazanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Manisa'da trafolar estetik görünüm kazanıyor

İl genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, kente değer katacak uygulamalara imza atmayı sürdürüyor.

İl genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, kente değer katacak uygulamalara imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Güzelyurt Mahallesinde bulunan ve kötü bir görünümde olan elektrik trafosu kent yapısına uygun motiflerle resim yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, kente değer katacak uygulamaları gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda kötü görünümde olan elektrik trafoları kent yapısına uygun motiflerle boyanarak güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde elektrik trafosuna da estetik görünüm kazandırıldı. Kent estetiğine uygun hale getirilen trafonun aydınlatması da yapıldı. Çalışmaları tamamlanan trafoda incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde zaman içerisinde yıpranan ve kötü bir görünüme neden olan trafolar için çalışma başlattıklarını belirten Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Kötü görünümdeki trafolarda, ilk olarak kent yapısına uygun motiflerle resim yapılıyor. Resim uygulamasının ardından da aydınlatma çalışması gerçekleştirilerek trafoları güzel bir görünüme kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa'da trafolar estetik görünüm kazanıyor
Manisa'da trafolar estetik görünüm kazanıyor
Manisa'da trafolar estetik görünüm kazanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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