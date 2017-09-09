Manisa'da Trafodan Hırsızlık

Yunusemre ilçesindeki trafodan 8 metrelik 'bakır bara' çalınması nedeniyle üç saat boyunca küçük sanayi sitesi ve civardaki evler elektriksiz kaldı.



Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan alçak gerilim trafosundan kişi ya da kişilerce elektrik akımını sağlayan 'bakır bara' parçası çalındı.



Sabaha karşı gerçekleştiği iddia edilen hırsızlık olayı sonrasında birlik caddesi üzerinde bulunan aydınlatma ve trafik ışıkları, küçük sanayi sitesinde bulunan dükkanların bir kısmı ve civarda bulunan evlere bir süre elektrik akımı verilemedi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisi şahıslarla ilgili çalışma başlattı.