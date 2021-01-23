Manisa'da trafo ve kablo çaldığı ileri sürülen 4 kişi yakalandı
23.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:22
Manisa'nın Demirci ilçesinde trafo ve elektrik kablosu çaldığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde trafo ve elektrik kablosu çaldığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hoşçalar Mahallesinde elektrik trafosu ve 2 makara kablonun çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması sonucu çalınan ürünlerle birlikte 4 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.U. (42) ifadesinin ardından serbest bırakıldı diğerleri adliyeye sevk edildi.
Öte yandan çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay