Manisa'da trafo ve kablo çaldığı ileri sürülen 4 kişi yakalandı
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Manisa'da trafo ve kablo çaldığı ileri sürülen 4 kişi yakalandı

23.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:22
Manisa'da trafo ve kablo çaldığı ileri sürülen 4 kişi yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde trafo ve elektrik kablosu çaldığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde trafo ve elektrik kablosu çaldığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hoşçalar Mahallesinde elektrik trafosu ve 2 makara kablonun çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması sonucu çalınan ürünlerle birlikte 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.U. (42) ifadesinin ardından serbest bırakıldı diğerleri adliyeye sevk edildi.

Öte yandan çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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