Manisa'da trafo üzerinde çalışan işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı
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Manisa'da trafo üzerinde çalışan işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Manisa'da trafo üzerinde çalışan işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde trafo bağlantısı sırasında elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde trafo bağlantısı sırasında elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Güzelköy Mahallesi'nde bir tarlanın yanındaki elektrik trafosunun montajını yapan elektrik firması çalışanı S.G. (18), akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akım kesilip güvenlik tedbirleri alındıktan sonra itfaiye ekiplerince trafodan indirilen S.G, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan S.G'nin vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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