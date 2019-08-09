Manisa'da trafikte bayram yoğunluğu

09.08.2019 21:20

İzmir-Ankara kara yolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. İlçe merkezinde trafik ışıklarının bulunduğu noktalarda uzun araç kuyrukları görüldü.

Bu arada E-96 kara yolunda yaşanan yoğunluk da şehir içi trafiğini olumsuz etkiledi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ek tedbirlerle ulaşımın durmaması için çalışırken sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yoğunluğun gece saatlerine doğru artması bekleniyor.

Öte yandan İzmir-Ankara güzergahındaki Salihli, Ahmetli ve Kula ilçelerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: AA