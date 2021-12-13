Manisa'da trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
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Manisa'da trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'da trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarparak yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarparak yaralandı.

Barış Mahallesi tren yolu üst geçidinde plakasız motosikletiyle seyreden A.A. (32) direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.A'nın alkollü olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Manisa'da trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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