Manisa'da trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarparak yaralandı.

Barış Mahallesi tren yolu üst geçidinde plakasız motosikletiyle seyreden A.A. (32) direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.A'nın alkollü olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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