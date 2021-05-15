Manisa'da trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir Caddesi'nde seyreden H.C.B (23) yönetimindeki 45 ACM 229 plakalı otomobil, 4 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince önce Sarıgöl Devlet Hastanesine ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan