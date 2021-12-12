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Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Kaza yeri Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı MANİSA (AA) – Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Kaza yeri

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) – Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Halil Erdoğan Caddesi Devlet Hastanesi kavşağında Emrecan Elma İdaresindeki 06 BYD 326 plakalı otomobil ile Fırat Eken İdaresindeki 45 AGG 161 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Eken ile motosiklette yer alan ismi henüz öğrenilemeyen yolcu yaralandı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki kişi Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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