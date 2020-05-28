Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
28.05.2020 23:45 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:04
Manisa'nın Kula ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İzmir-Uşak kara yolu Kovukdere mevkisinde, Sadık Sabancılar yönetimindeki 06 BFG 601 plakalı otomobil, aynı yönde giden Nuh Çayır yönetimindeki 38 KB 291 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Sadık Sabancılar ile otomobilde bulunan Osman Aslan ağır yaralandı.
Otomobilde sıkışan Osman Aslan, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İzmir-Uşak kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA