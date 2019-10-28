Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

28.10.2019 02:07

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 20 BP 608 plakalı hafif ticari araç ile 45 TA 1940 plakalı otomobil, Hacıaliler Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA