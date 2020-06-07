Manisa'da trafik kazası: 6 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 6 yaralı

Soma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 6 yaralı
07.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:11

Soma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Berna Kandemir idaresindeki 45 YB 1979 plakalı otomobil, Barış Manço Kavşağı'nda Abdurrahman Karakaya'nın kullandığı 34 PY 3864 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki H.K, B.K, A.D. ve E.B.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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