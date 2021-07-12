Trafik kazası: 5 yaralı
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Trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirci-Salihli kara yolu Kılavuzlar mevkiinde Mustafa K. yönetimindeki 45 C 9556 plakalı otomobil önünde seyreden İsmail Y. idaresindeki saman yüklü traktöre çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Sebahattin Ç. (70), Banovsha Z. (50), Ayşe K. (67) ve Kamil K. (68) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Sebahattin Ç, Banovsha Z. ve Ayşe K. Demirci Devlet Hastanesine, Mustafa K. ve Kamil K. ise Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Demirci-Salihli yolunda trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Trafik kazası: 5 yaralı
Trafik kazası: 5 yaralı
Trafik kazası: 5 yaralı
Trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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