Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
22.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:22
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre İbrahim Küle'nin kullandığı 45 AU 0535 plakalı hafif ticari araç, Bekir Kütük idaresindeki 45 AES 077 plakalı otomobille Sadabat Caddesi Sağlık Ocağı önünde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapandı.
Kaynak: AA