Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi İstanbul- İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. (34/K) idaresindeki 16 ZU 808 plakalı otomobil ile Ukrayna vatandaşı Lakovenko Oleksandr idaresindeki AA 5277 BP araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve takla atarak yol kenarındaki şarampole düşen, 16 ZU 808 plakalı araçta sürücü Ö.Ç. yolcu konumda bulunan S.Ç. (39/E), N.Ç. (5/K) ve B.Ç. (9/E) yaralandı. Yaralılar Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken Ö.Ç., N.Ç. ve B.Ç. yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. S.Ç. isimli yolcu ise hayati tehlikesi bulunduğu için Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa