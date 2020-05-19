Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
19.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:20

Manisa'nın Kula ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Okan E. idaresindeki 09 LC 093 plakalı otomobil, sanayi sitesinden ayakkabıcılar sitesi istikametine geçen kavşaktan kara yoluna bağlanmak isteyen Osman Z. (39) idaresindeki 45 RA 7505 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 09 LC 093 plakalı otomobilin sürücüsü Okan E. ile 45 RA 7505 plakalı aracın sürücüsü Osman Z. (39) ile otomobilde bulunan yolcu Ali Z. (15) ve Ahmet K. (19) yaralandı, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslar ile daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik yeniden normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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