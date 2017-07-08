Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Turgutlu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Nevzat Bayır (56) idaresinde 52 BR 554 plakalı otomobil, Turgutlu ilçesi girişinde yolun alt kısmında bulunan galericiler sitesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü.



Otomobil de bulunan sürücü Bayır, K.B ve C.B yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.