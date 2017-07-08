Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Turgutlu'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.



Edinilen bigiye göre, Nükhet Azman (28) idaresinde 45 RA 7557 plakalı otomobil, Çepnidere kavşağında, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak takla attı.



Kazada, otomobil sürücüsü Azman, çocukları Bedirhan (9) ve Orhan Azman (11) hafif şekilde yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.