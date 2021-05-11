Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Yavuz Şencan (25) yönetimindeki 06 BCN 191 plakalı kamyonet ile Kadir Köroğlu (22) yönetimindeki 09 LY 929 plakalı Şahin marka otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü Kadir Köroğlu'nun eşi Kader Köroğlu (22) ve kardeşi Hatice Köroğlu (18) yaralandı. Kadir Köroğlu ise kazada hafif yaralandı. Kazazedeler Alaşehir İtfaiye ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri tarafından aracın içerisinden sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü Kadir Köroğlu ayakta tedavi edildi. Diğer yaralıların tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü Yavuz Şencan, "Bize yeşil ışık yanıyordu, otomobil kırmızı ışıkta geçerek, aniden bize vurdu." dedi. Alaşehir polis ekipleri olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor. - MANİSA

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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