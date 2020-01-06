Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

06.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:58

'nın ilçesinde otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan Gül idaresindeki 16 ABS 136 plakalı otobüs, İzmir-Ankara kara yolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında, Mustafa Yakut'un kullandığı 45 TV 885 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Yakut ile yanında bulunan Hakan Turgut ve Bülent Canseven, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
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