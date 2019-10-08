Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Buldan yönünden Sarıgöl yönüne gelen M.B. yönetimindeki 35 KA 8034 plakalı hafif ticari araç, Makas mevkisinde kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Kazada sürücü M.B'nin yanı sıra araçta bulunan E.B. ve H.B. yaralandı.
Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.