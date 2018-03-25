Manisa'da Beton Mikseri Otobüsle Çarpıştı: 20 Yaralı!
Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
BETON MİKSERİ, YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI
Gördes- Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 20 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansların yanı sıra yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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