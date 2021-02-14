Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
14.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:40
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgay A. (47) idaresindeki 20 ADL 850 plakalı otomobil Milli Egemenlik Caddesi'nde karşı yönden gelen 45 KA 6369 plakalı Tolga E. (23) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Tolga E. ile motosikletteki Okan Z. (34) yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım