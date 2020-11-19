Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı

19.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:21

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Fatih Bilgin (48) yönetimindeki 33 F 9120 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi Kavşağında Levent Namık Sarı'nın (28) kullandığı 35 KBP 52 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Fatih Bilgin ve otomobildeki Arzu Bilgin Erdem (40) 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer sürücü gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Malkara'da trafik kazası: 2 Yaralı
Son dakika haberi | Malkara'da trafik kazası: 2 Yaralı
Son dakika haberi: Trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi: Trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Son dakika haber... Trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber... Trafik kazası: 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ersin Tatar Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Kutsi Şener Şen Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Fatih Terim Lance Stroll Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Tüm Haberler Faiz Kasım Milli Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 22:21:04. #1.14#
title