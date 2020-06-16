Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı Manisa'nın Soma ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Soma-Savaştepe kara yolu İzmir Otobanı kavşağında Aysun Kılınç yönetimindeki 09 ABL 398 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Ozan Kaftan yönetimindeki 45 DN 988 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ozan Kaftan'ın kullandığı otomobil bariyerlere çarptı.

Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinden geçen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da aracını durdurarak, kaza ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA