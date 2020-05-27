Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
27.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:23
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
İbrahim Ödül idaresindeki 35 FA 0950 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı'nda Abidin Erdem Atam'ın kullandığı 45 ABH 666 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.
Kaynak: AA