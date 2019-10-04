Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

04.10.2019 22:24

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



İzmir'den Turgutlu yönüne giden Özge Zeybek (34) yönetimindeki 45 RB 494 plakalı otomobil, Çepnidere kavşağı yakınlarında orta refüje çarptıktan sonra takla attı.



Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi daha hafif şekilde yaralandı.



Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılan İzmir Ankara E-96 Karayolu ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA