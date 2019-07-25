Manisa'da trafik kazası: 12 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Hüseyin Ali Karataş'ın kullandığı 45 AAJ plakalı otomobil, Eroğlu Mahallesi'nde, önünde seyreden Üzeyir Baştürk (54) idaresindeki 64 AU 466 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Traktör, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan her iki araçtaki 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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