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Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ne giden eski yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muradiye istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan O.D. yönetimindeki 35 AYP 474 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü O.D'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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