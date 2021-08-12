Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde, Adnan Can'ın (69) kullandığı 35 KH 1925 plakalı otomobil, aynı yönde kavşaktan dönmek isteyen 21 BN 767 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücüsü Adnan Can, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralanan sürücü, Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
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