Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

07.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:50

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Ankara'dan İzmir istikametine seyir halindeki Mustafa Buğday (33) yönetimindeki 26 E 5036 plakalı kamyonet, Derbent Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 42 DFL 11 plakalı tıra takılı olan 42 DG 041 plakalı dorseye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Buğday, araçta sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri aracını yol kenarına park eden tır sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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