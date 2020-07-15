Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
15.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:26
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hüsamettin Ece yönetimindeki 78 AAK 934 plakalı otomobil, Köprübaşı ilçesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Yaralanan sürücü Ece, Köprübaşı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA