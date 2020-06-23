Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kapalı kasa kamyonetin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kapalı kasa kamyonetin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul yolu Mimar Sinan Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. İzmir istikametinden İstanbul yönüne gitmekte olan sürücüsü öğrenilmeyen 35 AJM 113 plakalı kapalı kasa kamyonet, yağışında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yöndeki Y.Y., yönetimindeki 45 RA 4756 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç sürücüsü Y.Y., yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Y.Y.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA