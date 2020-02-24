Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

24.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:26
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zait D'nin kullandığı 10 ACJ 280 plakalı tır, Turgutlu Kavşağı'nda, Özkan V. idaresindeki 45 ZB 3406 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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