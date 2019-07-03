Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Önder'in (42) kullandığı 35 HD 3296 plakalı kamyon ile Nafiz Altın (19) idaresindeki 42 RA 1490 plakalı otomobil, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Manisa Kavşağı'ında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Altın, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Altın'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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