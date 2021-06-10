Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa Saruhanlı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Esirikli yönetimindeki 20 AVM 22 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan R.D. idaresindeki 45 N 4228 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette sıkışan sürücü Mehmet Esirikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Esirikli'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü R.D. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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