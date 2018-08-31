Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trarfik kazasında 1 kişi hayatını kayebetti.
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trarfik kazasında 1 kişi hayatını kayebetti.
Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir karayolu Kovukdere mevkisinde Nazım Köseoğlu (62) idaresindeki 45 RA 9072 plakalı minibüsün lastiği patladı. Lastiği değiştirmek için yol kenarında duran Köseoğlu'na, H.O.E. (24) idaresindeki 35 ADA 533 plakalı araç çarptı.
Nazım Köseoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
H.O.E, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.