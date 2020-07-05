Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü öldü, otomobildeki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
05.07.2020 02:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 03:52

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü öldü, otomobildeki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi yönünden gelen Süleyman Emre Çelik'in (22) kullandığı 26 GF 153 plakalı motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan Menemen Caddesi'ne dönen Burcu B. idaresindeki 34 BKN 123 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada motosiklet sürücüsü Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Çelik'in yakınları, ölüm haberini aldıklarında büyük üzüntü yaşadı.

Otomobilde yaralanan sürücü ile 2 yolcu ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Menemen Caddesi'nde kente giriş yönünde trafik bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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