Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Çallı (62) yönetimindeki 35 TAP 83 plakalı traktör, Gökçeköy Mahallesi Kocayatak mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Çallı yaşamını yitirdi, traktörün üzerinde bulunan Mustafa Ali Çallı (88) yaralandı.
Mustafa Ali Çallı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ali Çallı'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.